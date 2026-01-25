El barrio Unión lanza la 8° temporada del ciclo de verano

Desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 6 de febrero.

La Comisión Vecinal del Barrio Unión de Cutral Co anunció el inicio de la 8° temporada del Ciclo de Verano, una propuesta gratuita destinada a niñas, niños y familias del sector, que se desarrollará desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 6 de febrero.

Las actividades tendrán lugar en el minigimnasio del barrio, a partir de las 17 horas, y forman parte de una iniciativa comunitaria orientada a promover el encuentro, la recreación y el acceso a espacios culturales y educativos durante el receso estival.

El ciclo incluye una variada agenda de propuestas recreativas y formativas, entre las que se destacan cocina, juegos de agua, danzas árabes, eco manualidades, expresión corporal y taller de lectura, pensadas para incentivar la creatividad, el movimiento y el aprendizaje a través del juego.

La invitación está abierta a todos los vecinos y vecinas del Barrio Unión, quienes podrán sumarse a las actividades sin necesidad de inscripción previa.