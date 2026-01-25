Avanzan las obras en el CPEM 20 de Cutral Co

Autoridades verificaron el avance de las tareas que forman parte de un programa de mantenimiento y mejoras edilicias

El delegado regional de la Comarca Petrolera, Rubén García, junto al director del Distrito de Educación II, Sergio Iril, recorrieron las obras que se ejecutan en el CPEM N° 20 de Cutral Co, en el marco del plan de trabajos de verano que se desarrolla en distintos establecimientos educativos de la ciudad.

Durante la visita, las autoridades verificaron el avance de las tareas que forman parte de un programa de mantenimiento y mejoras edilicias, cuyo objetivo es dejar las escuelas en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Según se informó, el plan de verano contempla intervenciones en varias instituciones educativas de Cutral Co, priorizando reparaciones, acondicionamiento general y mejoras en la infraestructura escolar. Estas acciones buscan garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.