Anticipan una jornada de intenso calor y ráfagas en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

El pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero en Plaza Huincul y Cutral Co anticipa una jornada típicamente veraniega, con altas temperaturas, presencia de viento y cambios en la cobertura del cielo, de acuerdo al informe emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC).

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que hacia la noche se espera que esté mayormente cubierto.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una máxima de 36 °C durante la tarde y una mínima de 19 °C en horas de la mañana, lo que mantendrá un ambiente caluroso a lo largo del día.

Respecto al viento, por la mañana soplará a 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 51 km/h. Hacia la noche, la intensidad aumentará, con vientos de 39 km/h y ráfagas que se mantendrán en torno a los 51 km/h.

La Luna hoy

Este domingo, la Luna se encuentra en fase de Cuarto Creciente y estará transitando por el signo zodiacal de Piscis.