YPF y el Gobierno de Río Negro firmaron el acuerdo para el desarrollo de GNL

El acuerdo fue encabezad por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Este viernes, YPF y el Gobierno de la provincia de Río Negro firmaron el acta acuerdo que establece el marco regulatorio y de cooperación institucional destinado a impulsar el desarrollo del proyecto Argentina GNL.

En este contexto, Horacio Marín destacó, “este marco conjunto representa un paso clave para avanzar en un proyecto estratégico que posicionará a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo, generará empleo de calidad y promoverá inversiones de largo plazo”.

El acuerdo otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, complementaria al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), brindando previsibilidad para los inversores que participarán en la cadena de valor del proyecto de GNL.

Asimismo, fija condiciones claras para aspectos no tributarios relevantes para la ejecución del proyecto en la Provincia.

Luego de la firma, el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo “Río Negro es protagonista del cambio energético de la Argentina, pero también proyectos como éste son la base de un cambio profundo en la matriz productiva rionegrina.

Río Negro sigue cambiando con la mirada puesta en el desarrollo y la creación de empleo genuino”.

Además del marco fiscal, el acta incorpora un Programa de Formación Técnico-Profesional destinado a fortalecer las capacidades locales y promover el empleo en la zona de influencia del proyecto.

El programa será impulsado conjuntamente por YPF, las empresas vinculadas al proyecto, la Fundación YPF e instituciones educativas designadas por la Provincia.

Su objetivo es promover la formación técnico-profesional de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la cadena de valor de la industria del GNL en Río Negro, consolidando oportunidades de capacitación para jóvenes y trabajadores locales.