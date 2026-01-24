Habrá corte de energía este domingo en un sector de Plaza Huincul

Este domingo, habrá un corte de energía eléctrica que afectará a un sector de Plaza Huincul. La cooperativa Copelco indicó que obedece a las tareas de poda, reemplazo y mantenimiento.
Esta suspensión ocurrirá el domingo de 6 a 10 y afectará a quienes estén en la zona de chacras de Huincul; en el barrio Otaño: desde Misiones hacia el sur y desde la ruta provincial N° 17 hasta Bellomo. Los usuarios singulares afectados serán Calevisión Amplificadores, Epas, vivero municipal y cementerio.
Se pide a todos los usuarios que tomen recaudos necesarios para evitar inconvenientes .