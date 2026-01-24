Figueroa: “Nos organizamos y estamos ejecutando obras que no habíamos prometido”

En el 37 aniversario de Villa Pehuenia – Moquehue resaltó las obras de gas, infraestructura y la pavimentación de las rutas de la región

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este sábado las actividades por el 37 aniversario de Villa Pehuenia – Moquehue, donde destacó las obras que se están ejecutando en ambas localidades y la planificación del desarrollo urbano.

Aseguró que desde la Provincia “nos hemos organizado para ejecutar las obras que no prometimos, pero sí estamos haciendo”.

En su discurso, recordó que “hace dos años recibimos la provincia de manera desordenada, con un alto endeudamiento. Indudablemente había que ordenar y comenzamos a ordenar, comenzamos a tomar decisiones, a eliminar gastos superfluos y a pagar la deuda”.

En este sentido, Figueroa anunció que dentro de 15 semanas estará instalada la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Moquehue, con una distribución inicial de 12 kilómetros. “Después del invierno vamos a continuar con otros 20 kilómetros para poder llegar a más familias”, explicó.

El gobernador también destacó que la planificación no se trata solo de la obra del gas, ya que “comenzamos a trabajar para iniciar un Salón de Actividades Físicas (SAF) que era tan necesario” y que además “estamos contratando el proyecto ejecutivo para diagramar un paseo en la costa del lago de Moquehue”.

En este sentido, remarcó que se trata de “obras importantes porque forman parte de la planificación del lugar que queremos construir”.

Al referirse a la conectividad vial, Figueroa sostuvo que “estamos haciendo la ruta 11 desde Villa Pehuenia hasta Moquehue. Creemos que a los vecinos les va a dar un mejor estándar de vida, la posibilidad de llegar a sus hogares por pavimento.

Empezamos a hacer las rutas no desde la capital hacia el interior. Empezamos primero por las rutas del interior porque considerábamos que nuestro interior estaba postergado”.

También anunció que cuando finalice la próxima veda climática de invierno se comenzará una obra de pavimentación de tres kilómetros y medio en la zona comercial de Villa Pehuenia y, además, se adquirirá una motoniveladora para que la localidad pueda realizar mantenimiento de las calles.

Finalmente, aseguró que “Villa Pehuenia y Moquehue están llamados a construir un futuro único. Estamos asistiendo a una bisagra en la vida institucional y en la vida económica de esta comunidad”.

Por su parte, el intendente Arturo de Gregorio remarcó que las obras de “gas, ruta y el SAF no son promesas, son cambios concretos, hechos realidad”, y señaló que marcan un antes y un después en la vida cotidiana y en el desarrollo turístico de Moquehue.

El acto contó con la presencia la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura del Neuquén, Zulma Reina, la diputada nacional, Karina Maureira, y los ministros de Jefatura de Gabinete Juan Luis “Pepé” Ousset, de Trabajo y Desarrollo Humano Lucas Castelli, y de Salud Martín Regueiro. También participaron diputados provinciales, funcionarios, intendentes de localidades cercanas, vecinos y turistas.

Firma de convenios e inauguraciones

Dentro de las actividades por el aniversario, se firmaron dos convenios entre el municipio y el Gobierno de la Provincia de Neuquén a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

El primero tiene como finalidad financiar un proyecto de agrimensura, etapas 2 y 3 de Villa Pehuenia, donde serán regularizados 136 lotes, con una inversión de más de 60 millones de pesos, que tienen por objetivo garantizar la seguridad jurídica, el orden territorial y la planificación responsable en la localidad.

El segundo convenio establece un marco de financiación para llevar adelante la conexión de gas a distintas viviendas de Villa Pehuenia, con la posibilidad de que los vecinos abonen el servicio en hasta 60 cuotas.

También se llevaron adelante las inauguraciones de la oficina de Turismo en Moquehue, los tramos 3 y 4 de del Circuito Agreste Interurbano (CAI), y del Derivador Paseo del Muelle.