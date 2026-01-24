Cutral Co: Murió José Pardo, concejal mandato cumplido

Ocupó una banca por el Movimiento Popular Neuquino en el período comprendido entre 1991 - 1995

Hoy se produjo el deceso de José Belarmino Pardo. Tenía 70 años. Su fallecimiento enluta a sus familiares, amigos y conocidos y a la comunidad de Cutral Co, que lo conoció a través de sus actividades laborales.

Pardo fue concejal en el período comprendido entre 1991 y 1995 y fue electo por el Movimiento Popular Neuquino. En esa administración el intendente fue Adolfo Grittini. Pardo integró el bloque junto a Rodolfo Romero, quien presidió el Deliberante. Había sido designado como vicepresidente 1º, Glady Teresita Figueroa y Pedro Azúa.

También integraron ese período el bloque justicialista con Néstor Sancho, Jorge Erben y Adrián Pelliza. Pardo, empleado de planta del municipio cumplió diferentes funciones, en el área de Catastro y luego como presidente del Instituto Municipal de la Vivienda y Urbanismo.