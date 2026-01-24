BPN: no funcionan los canales electrónicos durante este sábado

Al ingresar al homebanking, se realiza la advertencia. Informaron que las tarjetas de crédito funcionan de manera normal.

Usuarios y usuarias del Banco Provincia del Neuquén advirtieron sobre los inconvenientes para realizar operaciones mediante home banking.

En la página oficial del BPN cuando se intenta ingresar aparece la leyenda que señala los inconvenientes. “Los canales electrónicos del Banco continuarán fuera de sericio durante el día sábado 24/01 pudiendo generarse demoras o inconvenientes en algunas operaiones”, se puede leer.

Luego se indica que las tarjetas de crédito funcionan con normalidad. “Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Gracias por su comprensión”, concluye la leyenda que se puede leer.