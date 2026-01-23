YPF cumplió con un paso importante para llegar a Vaca Muerta en tres áreas de Cutral Co

YPF y Pluspetrol firmaron un acuerdo de intercambio de activos. Son Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas,

A fines de 2025, el CEO de YPF, Horacio Marín, anunciaba que estaba en negociaciones con capitales árabes para extraer gas y petróleo de la formación Vaca Muerta, en tres áreas que hasta ahora eran convencionales y que están cerca de Cutral Co y Plaza Huincul.

El avance de este proyecto, que incluiría la producción, el transporte y la venta también a los árabes del Gas Natural Licuado (Argentina LNG), depende de al menos cuatro factores. Uno de ellos finalmente avanzó.

En la noche de ayer, se supo que YPF y Pluspetrol firmaron un acuerdo de intercambio de activos.

YPF adquiere la participación de Pluspetrol en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, tres áreas estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, que se encuentran cerca de la región Comarca Petrolera.

En el marco de este acuerdo, Pluspetrol se incorpora como accionista de Vaca Muerta Inversiones, sociedad controlada por YPF con participación en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza.

En un comunicado oficial, YPF dijo que este acuerdo es “uno de los pilares del crecimiento futuro de la compañía y de la generación de exportaciones energéticas para el país. Esta operación de intercambio de activos queda sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo”.

Los otros tres pasos

Es un buen avance para el proyecto, que pondría a la región Comarca Petrolera finalmente integrada a Vaca Muerta. Pero para que los beneficios sea efectivos, no solo deben cumplirse más avances sino que será vital la gestión que puedan realizar, rápidamente, los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza para convencer a las empresas que lleguen que es buena idea instalarse en los parques industriales locales que todavía en plena organización. Plaza Huincul tiene en proceso una licitación que realiza el gobierno provincial, para el proyecto ejecutivo de su desarrollo. Igualmente tanto el parque de Cutral Co como el de Plaza Huincul pueden recibir radicación de empresas.

Como ya informara Cutral Co al Instante, YPF negocia con la provincia de Neuquén que las tres áreas mencionadas pasen de explotación convencional a no convencional. Es un cambio jurídico importante. La última vez que trascendió información, el acuerdo estaba lejos pero esa situación podría modificarse con este acuerdo entre YPF y Pluspetrol.

El otro paso necesario, dio un paso político importante pero no jurídico. El gobernador Rolando Figueroa acordó con Nación que las inversiones en la explotación de Vaca Muerta también sea considerada en el RIGI, el régimen impositivo especial.

El secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, anunció en la cena del Día del Petróleo, en diciembre último, que el Gobierno nacional decidió incluir dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) las actividades del upstream de hidrocarburos, para fortalecer los proyectos de exportación de petróleo y gas no convencional. Pero esa autorización todavía no aparece en el Boletín Oficial y por lo tanto no está vigente.

Finalmente es necesario que las autorizaciones legales para el proyecto de exportación y transporte de Argentina LNG avance en la provincia de Río Negro.

Si bien falta bastante, el acuerdo conocido ayer, es un avance y hace pensar que podría finalmente el proyecto pasar a una segunda instancia, la de la financiación.