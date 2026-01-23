Viví el Verano en Cutral Co: habrá música en vivo, gastronomía y fiesta de la espuma

Hay una amplia grilla de actividades para toda la familia. Se repartirá entre la plaza San Martín y el parque de la Ciudad.

Se presentó hoy el ciclo Viví el verano en Cutral Co 2026. La propuesta se repartirá entre los fines de semana del 30, 31 de enero y 1, el 8 y 13 de febrero en el Parque de la Ciudad y la plaza San Martín.

El programa se dio a conocer con la presencia del intendente Ramón Rioseco, y las funcionarias Cintya Ferreyra Mesa; Carolina Alarcón, Yamila Temi y el subsecretario de Juventud y Deportes, Juan Pablo Churrarín.

El 30, la jornada comenzará a las 18:00 e incluirán talleres educativos, como el de prevención de ahogamiento infantil dictado por integrantes de la escuela de natación Dori. La oferta para el público infantil contempla plástica, música, maquillaje artístico y payasos.

Mientras que en el escenario se presentarán músicos locales de folklore y cumbia. “Todo va a ser diversión y color, así que no se lo pierdan, va a ser a partir del 30 a las 18 horas aquí en la plaza San Martín”, dijo Ferreyra Mesa.

Por otro lado, el domingo 8 de febrero se realizará una actividad en el Parque de la Ciudad, a partir de las 17 horas. El evento contará con bandas locales, juegos con espuma y espacios destinados a la recreación familiar en un predio que dispondrá de vigilancia y protección civil.

“En el parque de la Ciudad estaremos con la fiesta de la espuma. El intendente nos pidió este año mucha más espuma para que la gente disfrute y en un espacio seguro como es el parque de la Ciudad”, señaló Churrarín.

“Esperamos que sea un disfrute como venimos haciendo, trabajando año tras año para que la familia disfrute estos espacios que son muy importantes”, acotó

Por su parte, Yamila Temi explicó que desde la dirección de Turismo se presentó la propuesta “Sabores de la Tierra”. Esta iniciativa convoca a emprendedores, productores, restaurantes y comercios gastronómicos locales con el fin de fortalecer el turismo y el patrimonio cultural de la ciudad.

Desde la secretaría de la Mujer y Diversidad, Carolina Alarcón programó una jornada para el 13 de febrero vinculada al día de San Valentín. El eje central de esta actividad será la prevención de la violencia en el noviazgo y la sensibilización sobre las relaciones humanas, dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes de la localidad.

“Hablaremos del amor idealizado como algo romántico. Pero la propuesta es a través de este día tener un pretexto para poder convocar a los adolescentes, a nuestros jóvenes, a la familia, porque va creciendo la violencia en el noviazgo en la ciudad. Y no estamos ajenos a lo que seguramente pasa en otras localidades”, subrayó.

Finalmente, el jefe comunal, Ramón Rioseco destacó la importancia de todas las actividades dirigidas hacia la población de todas las edades y tratando de abarcar la mayoría de los gustos.

“Lo importante es que también mostremos a nuestros cantantes, nuestros cultores, nuestros bailarines, que tenemos muchos y que la verdad que son de excelencia en muchos casos. Así que queremos invitarlos a todos los vecinos a participar, a disfrutar el verano. Algunos se pueden ir de vacaciones -los que tienen la suerte- otros no”, dijo Rioseco.

Agregó que lo importante es “que construyamos una sociedad donde todos participemos y tengamos espacios de esparcimiento que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con eh el crecimiento de nuestra comunidad punto de vista cultural y punto de vista de la comunidad”.