SEGUNDO LATORRE

"Con mirada noble, sencilla y un gesto sonriente se despide Don Torres como era conocido en el barrio. Agradecemos tus enseñanzas y el cariño brindado, descansa en paz".



20/10/1934 – 23/01/2026



“Con mirada noble, sencilla y un gesto sonriente se despide Don Torres como era conocido en el barrio.

Agradecemos tus enseñanzas y el cariño brindado, descansa en paz”.

El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco Limitada participa el fallecimiento de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral co, serán inhumados el día 23/01/2026 a las 18:00 h en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.