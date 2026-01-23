Se realizó la entrega de premios al Buen Contribuyente en Cutral Co

En la mañana de hoy se realizó la entrega de los dos vouchers y los dos autos 0km a sus respectivos ganadores por parte del intendente de la ciudad Ramón Rioseco.
Elizabeth Magalí Rivero y Manuela Paula Santiago recibieron su vouchers por una orden de compra de $5 millones de pesos en materiales para la construcción.
Por su parte, Susana Beatriz Rubilar y Reinaldo Daniel Obreque tienen la llave de su auto Toyota Yaris 0 kilómetro.
El intendente de la ciudad en su discurso valoró a los vecinos y vecinas por estar al día con los tributos municipales. “A veces para los vecinos es lo último, está primero la provincia, el teléfono, el internet y último la municipalidad”.
Por último, el intendente llamó a los vecinos que no estén al día a colaborar para ser una ciudad independiente económicamente y poder incluir a los que no tienen los servicios básicos como cloacas, gas y pavimento.