Se realizó la entrega de premios al Buen Contribuyente en Cutral Co

Con la presencia del intendente de la ciudad

En la mañana de hoy se realizó la entrega de los dos vouchers y los dos autos 0km a sus respectivos ganadores por parte del intendente de la ciudad Ramón Rioseco.

Elizabeth Magalí Rivero y Manuela Paula Santiago recibieron su vouchers por una orden de compra de $5 millones de pesos en materiales para la construcción.

Por su parte, Susana Beatriz Rubilar y Reinaldo Daniel Obreque tienen la llave de su auto Toyota Yaris 0 kilómetro.

El intendente de la ciudad en su discurso valoró a los vecinos y vecinas por estar al día con los tributos municipales. “A veces para los vecinos es lo último, está primero la provincia, el teléfono, el internet y último la municipalidad”.

Por último, el intendente llamó a los vecinos que no estén al día a colaborar para ser una ciudad independiente económicamente y poder incluir a los que no tienen los servicios básicos como cloacas, gas y pavimento.

