Plaza Huincul retoma la equinoterapia y abre inscripciones

Plaza Huincul anunció el regreso de la actividad de Equinoterapia, una propuesta terapéutica destinada a promover el bienestar físico, emocional y social de niños, niñas, jóvenes y personas con discapacidad.

La iniciativa retomará sus encuentros a partir del lunes 9 de febrero y forma parte de las políticas públicas orientadas a la inclusión y el acompañamiento integral de la comunidad.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan a través del teléfono 299 471 5606, donde también se brinda información sobre requisitos, horarios y modalidad de la actividad.