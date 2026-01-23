Plaza Huincul: Prepararán a jóvenes para el Instituto Vaca Muerta

Habrá 80 cupos disponibles. Se brindarán conceptos técnicos y laborales.

Desde la subsecretaría municipal de Capacitación de Plaza Huincul se anunciaron las inscripciones a un ciclo de formación y preparación de conceptos técnicos y laborales claves para obtener los resultados deseables en el Instituto Vaca Muerta (IVM).

Se informó que el ciclo comenzará el próximo lunes 2 de febrero y constará de 10 encuentros bajo la modalidad teórico y práctica. Esta iniciativa es una aproximación o nivelación para que las personas interesadas en acceder al Instituto Vaca Muerta, puedan tener más herramientas de conocimiento.

Para inscribirse es necesario ser mayor de 18 años, contar con estudios secundarios completos (de preferencia con formación técnica) y domicilio en Plaza Huincul.

Habrá 80 cupos disponibles y para asegurar el lugar en esta formación local hay que inscribirse en la subsecretaría de Capacitación de la municipalidad de Plaza Huincul, ubicada en avenida Del Libertador 517 de barrio Central, presentando fotocopias legalizadas de tu DNI y título secundario.