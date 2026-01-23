Municipios de toda la provincia se conectan para mejorar trámites y servicios

Se realizó la presentación de la Comunidad de Práctica de Municipios con la participación de más de 100 representantes de gobiernos locales.

Este espacio de trabajo articulado, impulsado por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OPTIC) y el ministerio de Economía, Producción e Industria, tiene como fin construir soluciones conjuntas de innovación tecnológica y eficiencia administrativa en todo el territorio neuquino.

Durante el encuentro se presentó el Ecosistema de Integrabilidad Digital Neuquino, una infraestructura diseñada para el intercambio seguro, trazable y auditado de información entre organismos provinciales y municipales.

A través de servicios web estandarizados, este sistema permite que las diferentes plataformas informáticas interoperen o “hablen entre sí”.

Esto se traduce en beneficios directos para el vecino: se reduce la duplicación de datos, se elimina el uso innecesario de papel y se agilizan significativamente los tiempos de respuesta en los trámites administrativos.

La mesa de trabajo reflejó un fuerte compromiso con el equilibrio territorial, contando con la presencia de autoridades y equipos técnicos de diversas regiones:

Región Confluencia: Centenario, Vista Alegre, Plottier, Senillosa, Plaza Huincul y Cutral Co.

Región Vaca Muerta: San Patricio del Chañar y Añelo.

Región de los Lagos del Sur: Villa La Angostura y Junín de los Andes.

Región del Pehuén: Villa Pehuenia-Moquehue, Aluminé y Las Coloradas.

Región Alto Neuquén: Buta Ranquil y Barrancas.

Región del Limay: Piedra del Águila y Villa Puente Picún Leufú, entre otros.

Desde la coordinación de Relaciones Fiscales con municipios, área responsable de la coordinación del Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera (SIAF), se presentaron las principales líneas de trabajo vinculadas al modelo de operación y su articulación con servicios digitales provinciales y municipales.

El SIAF es una tecnología de gestión administrativa y financiera que se encuentra actualmente implementado en 19 municipios, con distintos módulos operativos, y en las 22 comisiones de fomento, donde opera con el módulo de Recursos Humanos, continuando su despliegue progresivo en otras jurisdicciones de la provincia.

Durante el encuentro se expuso que el sistema se integra a la infraestructura provincial de integrabilidad, con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad entre entidades provinciales, municipales y otras instituciones a partir de 2025.

También se presentó el Catálogo de Servicios, componente central del Ecosistema de Integrabilidad Digital Neuquino, donde se identifican, describen y ponen a disposición servicios digitales para su consumo por distintos sistemas. Es a través de estos servicios que aplicaciones como SIAF y otros sistemas provinciales y municipales intercambiaran información de manera estandarizada, segura y automatizada, buscando así mejorar la eficiencia operativa y a reducir duplicaciones de datos y procesos.

A partir de este primer encuentro, la mesa integrada por la OPTIC, la coordinación de Relaciones Fiscales con Municipios y los Gobiernos Locales prevé mantener una agenda de trabajo permanente.

El objetivo es que este espacio funcione como un ámbito de intercambio, análisis y definición progresiva, del cual puedan surgir líneas de trabajo e iniciativas a evaluar, orientadas a la mejora de procesos, la reducción de la duplicación de datos y la optimización de los circuitos administrativos.

Para facilitar el acceso a estos recursos, se presentó el portal institucional de Integrabilidad, que centraliza toda la información disponible: https://optic.neuquen.gov.ar/integrabilidad/