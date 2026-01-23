Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

La temperatura mínima será de 14° Centígrados y la máxima de 35° Centígrados.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con posiblidad de tormentas.

En cuanto al viento se presentará del sur a 18 kilómetros y las ráfagas llegarán a los 42 kilómetros durante el día. Para la noche, rotará al sudoeste a 29 kilómetros con ráfagas de 37.

Además se informó la posibilida de posibles tormentas a lo largo de toda la jornada.

Para el sábado volverá el cielo despejado con sol radiante, con 16° de mínima y 36° de máxima.