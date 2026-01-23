Cutral Co: Demoraron a dos personas y secuestraron un arma

Fue en el barrio San Martín, ex 500 viviendas

El pasado jueves 22 de enero, alrededor de las 21:20 horas, efectivos policiales se desplazaron hasta el barrio General San Martín, en Cutral Co, tras recibir un aviso por disturbios en la vía pública. El incidente tuvo lugar en la zona de los bloques habitacionales del sector.

Al llegar, los agentes se encontraron con una pelea entre varias personas. Durante el operativo, el personal logró controlar la situación y secuestró un arma de fuego de fabricación casera, lo que evitó que el conflicto terminara con consecuencias más graves.



Dos personas fueron demoradas y trasladadas a la comisaría para realizar los trámites legales. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía de turno.