Asamblea en Añelo: Marcelo Rucci anunció aumento salarial

Hubo mas de 20 mil trabajadores y trabajadoras presentes

Con la participación de más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa realizó una Asamblea General Informativa en el predio de la Feria de los Artesanos de Añelo, en un contexto marcado por la caída de actividad durante 2025, la continuidad de un escenario complejo en 2026 y el debate nacional en torno a una eventual reforma laboral.

Durante el encuentro, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, remarcó la necesidad de unidad y solidaridad entre los trabajadores frente a los despidos registrados en distintas empresas del sector y sostuvo que “la única familia que existe en los momentos difíciles es la de los trabajadores con los trabajadores”. Inal señaló que el gremio acompañó y contuvo a cientos de compañeros que perdieron su empleo y reafirmó que “la dignidad es salir a trabajar todos los días”, subrayando que el sindicato no va a convalidar la exclusión de ningún trabajador. También destacó el fortalecimiento del rol de los delegados y la recuperación de una representación gremial activa en los yacimientos.

A su turno, el secretario general Marcelo Rucci puso el foco en la defensa del empleo, el salario y las condiciones laborales en Vaca Muerta. “Sin los trabajadores, Vaca Muerta no sería nada. Las inversiones no pueden hacerse olvidándose de quienes ponen el cuerpo todos los días”, afirmó.

Anuncios salariales

Rucci explicó que, pese al tope del 12% anual de aumento salarial impuesto a nivel nacional, el gremio logró mejoras concretas para el bolsillo de los trabajadores. En ese sentido, detalló:

• El 3% pendiente del acuerdo salarial se abonará en el transcurso de este mes.

• Se consolidó el 5% de zona, equiparando a la cuenca neuquina con el régimen que históricamente tuvo el sur.

• El porcentaje adicional que no fue homologado se pagará como Bono Vaca Muerta, de carácter no remunerativo, para que el trabajador lo perciba íntegramente en el bolsillo.

• Además, se anunció el pago de un bono extraordinario de $500.000 para cada trabajador del sector.

“El esfuerzo que se hace en Vaca Muerta tiene que ser reconocido. Estos logros no son de una comisión directiva: son de cada trabajador que participa, acompaña y está presente”, señaló Rucci, quien también aclaró que la paritaria vigente se extiende hasta el 31 de marzo, por lo que aún quedan por discutir y actualizar los meses de enero, febrero y marzo.

Advertencia por la reforma laboral

En otro tramo de su discurso, el secretario general fue enfático al rechazar cualquier intento de avanzar con una reforma laboral que afecte derechos adquiridos. “El riesgo empresarial no puede recaer sobre el lomo de los trabajadores. No vamos a aceptar multiplicidad de tareas, banco de horas ni pérdida de condiciones laborales”, advirtió.

Rucci remarcó que el sindicato mantendrá una postura de alerta y movilización permanente ante cualquier intento de vulnerar la dignidad de los trabajadores petroleros y sostuvo que “cuando tocan a uno, nos tocan a todos”.

Unidad y compromiso

La asamblea cerró con un fuerte llamado a la unidad gremial y al compromiso colectivo. “Esta organización se sostiene porque ustedes están. La fuerza del sindicato son los trabajadores”, concluyó Rucci, agradeciendo la presencia de familias, mujeres, jóvenes y trabajadores de refinería, a quienes también alcanzan los beneficios anunciados.