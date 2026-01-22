Ya está todo el dinero para la operación de Francisco en General Roca

Una vez que se hizo público el pedido de colaboración para reunir fondos que le permitiera la operación a Francisco, el niño de 11 meses, las donaciones no se hicieron esperar.
Los familiares de Nahuel Cuevas -papá del bebé- confirmaron que ya se alcanzó todo el dinero requerido para que, una vez más, sea operado en el hospital Francisco López Lima, donde está internado desde hace más de diez días.
El bebé ya fue sometido a diez intervenciones quirúrgicas en esta corta etapa de su vida y ahora requería una válvula intracraneal que tenía un costo de 3 millones de pesos.
Nahuel, explicó ayer en diálogo con este medio que hasta el momento pudieron afrontar los gastos, pero ahora pedían donaciones porque estaba terminando de pagar la anterior cirugía. Ahora, con todo el dinero reunido, agradecen infinitamente la colaboración de todos.