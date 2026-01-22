Provincia incorporó analizadores portátiles de narcóticos para la Policía

Los dispositivos permiten identificar casi 500 sustancias prohibidas, obtener resultados en tiempo real y generar registros automatizados que pueden ser utilizados en los procesos judiciales.

El gobierno de la provincia del Neuquén incorporó dos analizadores portátiles de narcóticos Thermo Scientific TruNarc, destinados a fortalecer el equipamiento y la capacidad operativa de la Policía provincial en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo.

Los equipos fueron donados por el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y entregados durante un acto realizado en Villa La Angostura, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el presidente del BPN, Gabriel Bosco; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; y el intendente local, Javier Murer.

La incorporación de esta tecnología permitirá a la fuerza policial realizar pruebas presuntivas de narcóticos, precursores químicos y agentes de corte directamente en el campo, agilizando los procedimientos, mejorando la seguridad del personal y optimizando los tiempos de intervención. Los dispositivos permiten identificar casi 500 sustancias prohibidas, obtener resultados en tiempo real y generar registros automatizados que pueden ser utilizados en los procesos judiciales.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “la seguridad se ha transformado en una política de Estado” y señaló que la lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes centrales de la gestión provincial. En ese sentido, informó que durante 2025 se registró una disminución del índice delictivo superior al 30%, vinculada en gran parte a las políticas de combate contra las drogas.

Nicolini explicó que los equipos responden a una demanda específica de la División Antinarcóticos y remarcó que se trata de tecnología de alta complejidad y elevado costo, importada del exterior. La inversión total superó los 100 mil dólares y fue afrontada por el BPN, como parte de su compromiso social con la seguridad y la calidad de vida de la comunidad neuquina.

Por su parte, el superintendente de Investigaciones de la Policía, Dante Catalán, informó que uno de los analizadores será destinado al área capital, mientras que el segundo tendrá sede en la ciudad de Zapala, para dar cobertura a los distintos puntos del interior provincial.

Desde el gobierno destacaron que los analizadores TruNarc permiten identificar sustancias sin contacto directo en la mayoría de los casos, reducen los riesgos para el personal policial, agilizan los procedimientos judiciales y optimizan el trabajo de los laboratorios, contribuyendo a una mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico en toda la provincia.