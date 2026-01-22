Plaza Huincul y Cutral Co aprobaron el uso de fondos del ENIM para el Centro Oncológico

El edificio estará equipado con recepción, baños accesibles, consultorios, farmacia, estaciones de enfermería y gabinetes técnicos, entre otros espacios

En sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por unanimidad la ordenanza que autoriza al Ejecutivo Municipal a utilizar fondos del Ente Intermunicipal de la Comarca (ENIM) para la construcción del Centro de Atención Integral de Oncología, que funcionará en el Hospital de Complejidad VI de la Región Comarca.

El presidente del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, Daniel Vidondo, recordó que el proyecto comenzó a gestarse durante 2024 a partir de una iniciativa impulsada en la ciudad, aprobada por unanimidad y posteriormente replicada en el Concejo Deliberante de Cutral Co. La propuesta quedó formalizada en la ordenanza N° 029/2024, que solicitó al Ejecutivo Municipal, al Gobierno Provincial y al Ministerio de Salud la creación de un centro oncológico regional.

La aprobación se concretó con el voto favorable de los concejales Daniel Vidondo, Liliana Gorsd, Marga Yunes, Viviana Casado, Fernando Doroschenco y Sebastián Ávila. El edil Gustavo Suárez estuvo ausente.

Con esta decisión, y tras su correspondiente réplica en el Concejo Deliberante de Cutral Co, ambos municipios accederán a fondos no reintegrables del ENIM por 528 millones de pesos cada uno, equivalentes al 50% del presupuesto oficial de base. Los recursos serán destinados a la construcción del centro en el predio del hospital de Complejidad VI, que contará con una superficie de 322 metros cuadrados destinados al funcionamiento operativo y asistencial.

El edificio estará equipado con recepción, baños accesibles, consultorios, farmacia, estaciones de enfermería y gabinetes técnicos, entre otros espacios necesarios para la atención integral de pacientes oncológicos de toda la Comarca Petrolera.

Sesión en Cutral Co: aprobación sobre tablas

Este mismo jueves al mediodía, el Concejo Deliberante de Cutral Co realizó una sesión en la que aprobó sobre tablas la ordenanza que acompaña el proyecto regional del Centro Oncológico, ratificando el respaldo institucional a la iniciativa sanitaria impulsada en la Comarca.

Durante la misma sesión, el cuerpo deliberativo cutralquense también aprobó la ratificación del acuerdo paritario institucional celebrado el 19 de enero entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la Junta Interna Municipal, otorgando el marco legal y político a un acuerdo salarial que alcanza a la totalidad del personal municipal.

El acuerdo contempla un incremento salarial del 36%, aplicado en tramos, e incorpora una cláusula de actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El aumento será abonado en dos cuotas: una en enero y otra en junio, esta última del 16%.

Asimismo, el acuerdo incluye al personal de empleo transitorio, que percibirá un incremento total de 300 mil pesos, dividido en dos cuotas de 150 mil pesos, y un aumento de 150 mil pesos para quienes no cuentan con un año de antigüedad. También se incorporó una cláusula de revisión que prevé reabrir la negociación salarial a mitad de año en caso de que la evolución de la inflación, tanto a nivel nacional como provincial, así lo requiera.