Hubo reconocimientos para los deportistas de Alto Rendimiento de la provincia de Neuquén

En la Ciudad Deprotiva

En un encuentro realizado en la jornada del martes, los deportistas becados por la provincia del Neuquén recibieron sus reconocimientos por competir en el alto rendimiento.

La asistencia al Mediano y Alto Rendimiento forma parte del Plan Provincial Integral de Actividad Física, Deporte y Recreación y contempla un aporte económico destinado a facilitar la continuidad de entrenamientos y competencias, así como asistencia técnica y médica, brindando un soporte integral para optimizar el rendimiento deportivo.

El programa tiene como objetivo acrecentar, afianzar y fortalecer la actividad deportiva federada y de alto rendimiento en todo el territorio provincial, tomando como referencia las siete regiones del Neuquén. Además, promueve una formación integral de los deportistas, fomentando valores, hábitos saludables y la búsqueda de la excelencia deportiva