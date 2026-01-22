Este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Para este jueves se espera una jornada con inestabilidad a lo largo del día, según se anunció desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC-

La temperatura máxima para hoy será de 30° Centígrados y la mínima de 10°. En cuanto al viento que pse presentará del noreste se espera a 23 kilómetros con ráfagas de 27 en el día. Para la noche rotará al este a 34 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.

El cielo estará inestable. Para el viernes la máxima estimada se ubicará en los 34° Centígrados.