El Vivero Municipal de Plaza Huincul ofrece plantines

.Entre las especies disponibles se encuentran aguaribay, fresno, paraíso, ciprés, roble canadiense y pino

Desde el sector del Vivero Municipal de Plaza Huincul informaron que se encuentran disponibles para la venta distintos plantines forestales y ornamentales, con el objetivo de promover la forestación urbana y el cuidado del ambiente en la ciudad.

Entre las especies disponibles se encuentran aguaribay, fresno, paraíso, ciprés, roble canadiense y pino, variedades aptas para distintos espacios y condiciones, tanto para uso domiciliario como institucional.

Las personas interesadas en adquirir plantines o recibir más información pueden comunicarse vía WhatsApp al 299 535 1072, donde se brindarán detalles sobre disponibilidad, precios y modalidades de venta.