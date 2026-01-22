Después de 26 días se conoció la muerte de Sebastiana, madre del soldado Carrasco

Falleció el 26 de diciembre de 2025 en la ciudad de Neuquén

Sebastiana Barrera, madre del soldado Omar Octavio Carrasco, falleció el 26 de diciembre de 2025 en la ciudad de Neuquén, aunque la información sobre su muerte se conoció públicamente 26 días después, el miércoles 21 de enero de 2026, cuando medios locales y nacionales aseguraron que el deceso se había producido ese mismo día.

La confusión fue aclarada a partir de publicaciones realizadas en redes sociales del barrio Nuevo de la ciudad de Neuquén capital, donde se informó que los restos de Doña Sebastiana Barrera fueron velados el 27 de diciembre de 2025 en las instalaciones de CALF, ubicadas en calle Bahía Blanca, Sala “A”, entre las 10 y las 16 horas.

La familia Carrasco–Barrera era oriunda de Cutral Co, ciudad desde la cual Sebastiana Barrera impulsó durante años su reclamo de verdad y justicia tras la desaparición y asesinato de su hijo, ocurrido en el marco del servicio militar obligatorio.

A lo largo del proceso de investigación y judicial, Barrera se convirtió en una figura pública central del reclamo contra la impunidad. En una de sus declaraciones más recordadas expresó: “Quiero verle la cara a los asesinos de mi hijo”. En otra oportunidad, reflejando la falta de avances judiciales y la resignación ante la impunidad, afirmó al diario Río Negro: “Nos tenemos que conformar, no nos queda otra cosa”.

El caso Carrasco

El 3 de marzo de 1994, Omar Octavio Carrasco, joven de Cutral Co, se incorporó al Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, con asiento en la ciudad de Zapala, a 78 kilómetros de su lugar de origen, tras haber sido sorteado junto a la clase 1973 para cumplir con el servicio militar obligatorio. Días después, fue asesinado en Zapala, dentro del ámbito militar, hecho que generó una profunda conmoción social en todo el país.

El caso tuvo un fuerte impacto político e institucional y derivó, meses más tarde, en la eliminación del servicio militar obligatorio en la Argentina.

El fallecimiento de Sebastiana Barrera, ocurrido en Neuquén y conocido semanas después, vuelve a poner en agenda uno de los episodios más significativos de la historia reciente del país en materia de derechos humanos, responsabilidad del Estado y memoria colectiva.