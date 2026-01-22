Comienza la temporada de ciclismo 2026

Con la apertura en neuquén

El próximo 25 de enero se realizará la apertura de la temporada 2026 de ciclismo en la ciudad deportiva en Neuquén Capital.

Las inscripciones aún continúan abiertas y cierran mañana viernes 23 de enero a las 12 del mediodía. La inscripción tiene un costo de $15.000 pero para los infanto juveniles es gratuita.

El evento lo organiza el Club Deportivo y Cultural Municipales de Cutral Co y será fiscalizado por la Federación Neuquina de Ciclismo.

El cronograma para el domingo es el siguiente: A las 8:30 se realizará la concentración.