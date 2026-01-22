Atención: habrá corte de energía en un sector del barrio 25 de Mayo en Cutral Co

Desde la cooperativa Copelco se informó que por tareas de mantenimiento correctivo debido a daño de conductor subterráneo habrá suspensión provisoria programada, en un sector de Cutral Co.
Será hoy jueves, de 9 a 12. La suspensión afectará a las y los asociados ubicados en calle Los Aromos; Los
Cerezos, Arrayanes, Los Manzanos, Los Ciruelos, Islas Malvinas desde Aromos a Las Lengas y Los Cipreses desde Nogales a Las Lengas.
Se verán afectados usuarios singulares de Cablevisión. Se pidió que se tomen los recaudos necesarios para evitar inconvenientes.