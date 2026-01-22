ATE Plaza Huincul convoca a asamblea para analizar la oferta salarial del Ejecutivo

La convocatoria se da en un contexto regional marcado por recientes definiciones salariales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Plaza Huincul convocó a una asamblea informativa y resolutiva para analizar la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo municipal.

Desde el gremio señalaron que la instancia de debate es fundamental, ya que el salario impacta de manera directa en la economía de los trabajadores y trabajadoras, así como en la de sus familias.

La asamblea se realizará mañana viernes a las 13 horas en el corralón municipal y está dirigida a la totalidad del personal comprendido dentro del ámbito de representación sindical.

La convocatoria se da en un contexto regional marcado por recientes definiciones salariales. El pasado 19 de enero, en el marco de la mesa de negociación salarial, la Junta Interna de ATE y el Ejecutivo de la ciudad de Cutral Co alcanzaron un acuerdo que establece un incremento salarial del 36% para las y los trabajadores municipales durante el año 2026.

El aumento acordado en Cutral Co se aplicará en dos tramos: un 20% a partir del 1 de enero y un 16% desde el 1 de junio del mismo año.

En cuanto al personal de los programas de trabajo (Personal Plus), se resolvió un incremento diferenciado según la antigüedad. Aquellos trabajadores con más de un año de antigüedad percibirán un aumento total de $300.000, distribuido en dos cuotas de $150.000, a abonarse con los salarios de enero y junio. En tanto, quienes cuenten con menos de un año de antigüedad recibirán un total de $150.000, también en dos cuotas y en los mismos meses.

Asimismo, el acuerdo en Cutral Co incluye una cláusula de revisión, que establece que, en caso de que la inflación supere el porcentaje pactado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Ejecutivo Municipal y la Junta Interna de ATE se comprometen a reabrir la discusión salarial para garantizar la recomposición del poder adquisitivo.

Este antecedente será uno de los puntos de referencia en la asamblea convocada por ATE Plaza Huincul, donde se evaluará la oferta local y se definirán los pasos a seguir.