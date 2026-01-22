Agentes Sanitarios realizarán el 3° “Viernes Saludable” en Cutral Co

Vecinos y vecinas podrán acceder de manera gratuita a vacunación para adultos, control de signos vitales y entrega de folletería informativa

Este viernes 23 de enero, de 9 a 14 horas, los Agentes Sanitarios del hospital Cutral Co y Plaza Huincul llevarán adelante el 3° “Viernes Saludable”, una jornada abierta a la comunidad que se desarrollará en la Plaza San Martín de Cutral Co, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado integral de la salud.

Durante la actividad, vecinos y vecinas podrán acceder de manera gratuita a vacunación para adultos, control de signos vitales y entrega de folletería informativa, además de recorrer distintos espacios destinados a la promoción de hábitos saludables.

La propuesta contará también con un Stand Saludable del CIAPS, donde se ofrecerá un plantel de actividades de prevención, información del Banco de Leche Humana y la entrega de Praziquantel, antiparasitario destinado a la salud canina.

La iniciativa es gratuita y está destinada a toda la población.