A 32 años de la tragedia de “Los Bomberitos” en Chubut: habrá toque de sirena en Cutral Co

Momento que marcó un antes y despues en los bomberos

El 21 de enero de 1994, una dotación de 25 bomberos voluntarios perdió la vida por asfixia mientras intentaba controlar un incendio forestal en las cercanías de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. El cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Cutral Co realizarán un toque de sirena a las 12 del mediodia.

El grupo estaba integrado por jóvenes de entre 11 y 23 años, de los cuales once eran menores de edad. El incendio comenzó al mediodía en una zona cercana a la ruta nacional 3, aproximadamente a 15 kilómetros de la ciudad. A las 14:30, los bomberos recibieron el aviso y dos grupos se internaron en el campo para combatir el fuego a pie.

A las 16:15, un tercer grupo llegó al lugar bajo el mando del suboficial principal José Luis Manchula, de 23 años. El personal contaba con un equipo de protección compuesto por overoles y botas de goma, además de cinco radiotransmisores. Manchula era el oficial de mayor rango presente en esa jornada.

A las 17:20, las condiciones climáticas cambiaron: el viento rotó e incrementó su velocidad a 40 km/h, mientras la temperatura alcanzaba los 32 °C. A las 17:35, Manchula solicitó auxilio por radio, informando que las llamas los estaban rodeando. Los intentos de rescate realizados por otros efectivos, como el sargento Julio Laportilla, resultaron infructuosos debido a la densidad del humo y la intensidad del fuego.

Los restos de la dotación y los vehículos fueron localizados a las 7:30 del día siguiente por vía terrestre y aérea. El informe posterior determinó que el cambio del viento generó un humo espeso que provocó la muerte por asfixia de todos los integrantes del grupo.

De acuerdo con los registros de la tragedia, las víctimas fueron:

• Daniel Araya (21)

• Mauricio Arcajo (12)

• Andrea Borredá (18)

• Ramiro Cabrera (16)

• Marcelo Cuello (23)

• Néstor Dancor (15)

• Alicia Giudice (22)

• Raúl Godoy (23)

• Alexis González (22)

• Carlos Hegui (12)

• Lorena Jones (15)

• Alejandra López (15)

• Gabriel Luna (21)

• José Luis Manchula (23)

• Leandro Mangini (18)

• Cristian Meriño (21)

• Marcelo Miranda (11)

• Juan Moccio (15)

• Jesús Moya (20)

• Alan Urzagasti (18)

• Juan Manuel Passerini (16)

• Enrique Zoilo Rochon (19)

• Paola Romero (17)

• Cristian Llambrún (21)

• Cristian Zárate (14)

• Juan Carlos Zárate (22)

A raíz de este suceso, se establecieron nuevas normativas a nivel nacional en el sistema de bomberos. Se prohibió que los menores de edad participen en emergencias, exigiendo ahora un año de capacitación y un periodo de adaptación previo. Asimismo, se determinó que los bomberos no deben intervenir directamente en la sofocación de incendios de campo, limitando su labor a la creación de cortafuegos con maquinaria vial para proteger las zonas urbanas.

En el ámbito judicial, la causa fue cerrada en tres ocasiones sin que se determinaran responsabilidades penales definitivas. En 2020, las autoridades del sector destacaron que este evento marcó un “antes y un después” en la profesionalización y capacitación del servicio de bomberos en Argentina