Rincón de los Sauces abre inscripción para el tercer Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo

La municipalidad de Rincón de los Sauces inició la convocatoria para participar en el tercer Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta, que se realizará los días 21 y 22 de marzo. La actividad busca visibilizar el rol de la mujer en el asado al fuego y fortalecer la identidad de la región.

La inscripción está dirigida a duplas integradas por una asadora y una ayudante que representen a su localidad. El evento, que cumple su tercer año consecutivo, funciona como un espacio para compartir saberes y técnicas de la gastronomía regional.

Jorgelina Esper, cocinera neuquina y parte del jurado en ediciones anteriores, señaló que el objetivo es visualizar a cada equipo, su procedencia y las motivaciones para representar a su lugar. Según la organización, este no es un ámbito de competencia, sino un espacio de encuentro donde el intercambio y el aprendizaje son los ejes centrales.

Las interesadas tienen plazo hasta el 1 de marzo para registrarse. Para ello, deben completar el formulario disponible en el enlace: https://forms.gle/eWrtveaoEYM5Chu86. El evento cuenta con cupos limitados para las participantes.