Plaza Huincul: Inicia taller gratuito de belleza de pies en el barrio Centenario

La dirección de Talleres Municipales de Plaza Huincul anunció el inicio de una nueva propuesta gratuita en la sede del barrio Centenario. La actividad comenzará el próximo lunes 2 de febrero y se desarrollará los días lunes y martes, en el horario de 9 a 11 horas.

La iniciativa está destinada a personas mayores de 18 años y no requiere inscripción previa. Para participar, las y los interesados solo deben acercarse en los días y horarios establecidos llevando su propio material de trabajo.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse por WhatsApp al 299 512 6205 o acercarse directamente a la sede del barrio Centenario.