Plaza Huincul entró certificados a personal del hospital zonal

Correspondientes al curso Operador de PC junto con la certificación de la capacitación en Administración de Laboratorio.

La subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul realizó la entrega de certificados correspondientes al curso Operador de PC, destinado al personal del hospital de Complejidad, junto con la certificación de la capacitación en Administración de Laboratorio.

Ambas propuestas formativas estuvieron orientadas a fortalecer conocimientos y habilidades clave para el desempeño laboral en el ámbito de la salud, aportando herramientas concretas que mejoran la organización, el manejo de la información y la eficiencia en las tareas cotidianas.