Necesitan fondos para afrontar la operación de un bebé internado en el hospital de General Roca

El niño tiene 11 meses y debe ser sometido a una nueva operación. Su papá es de Plaza Huincul.

Un bebé de 11 meses permanece internado en el hospital Francisco López Lima de General Roca porque debe ser sometido a una nueva intervención quirúrgica.

Su papá, es Nahuel Cuevas, un vecino de Plaza Huincul que explicó a Cutral Co al Instante la situación que afrontan.

“Con esta es la cuarta intervención con esta que se tiene que hacer. Mi nene está hace casi tres semanas internado en el hospital”, dijo su papá que trabaja en la comarca petrolera.

“En realidad, mi hijo tiene 11 meses y diez cirugías. En ninguna de las anteriores pedimos ayuda. Lo hicimos con la familia, pero ahora contaba con los gastos de la anterior cirugía que pagamos y en estas dos últimas semanas se le debe hacer la siguiente y se me hace imposible.”, aclaró Nahuel.

El joven dijo que al ser tan seguida la intervención es que piden de la colaboración de las personas que quieran hacerlo para solventar los gastos. En principio, se presupuestó en $3 millones.

Para colaborar se puede hacer a la siguiente cuenta 0000076500000030756384 o al alias: ncuevas59.ppay (No es Mercado Pago).

Desde ya Nahuel y su familia agradece todo el aporte que puedan hacer.