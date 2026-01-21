El Gobierno prevé finalizar el bypass de Añelo para junio de 2026

La provincia de Neuquén informó que la obra del bypass de Añelo, clave para desviar el tránsito pesado de la travesía urbana de la localidad, tiene un avance del 82,94% y se prevé su finalización para junio de 2026. El proyecto forma parte del plan de infraestructura vial asociado al desarrollo de Vaca Muerta y busca mejorar la circulación y la seguridad en uno de los corredores más transitados del sector hidrocarburífero.
El bypass comprende 23 kilómetros sobre las rutas provinciales 7 y 17 y permitirá derivar el transporte pesado fuera del casco urbano. La iniciativa integra un acuerdo con operadoras del sector para pavimentar un total de 51 kilómetros, conectando las rutas provinciales 8 y 17. El convenio fue ratificado por la Legislatura provincial tras la firma, en junio de 2025, de un contrato entre el Estado neuquino y empresas como YPF, Vista, Pluspetrol, PAE, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Phoenix y Total Austral, bajo un esquema de fideicomiso.
El proyecto establece que la obra será entregada al Estado provincial como “Donación con Cargo”. Además, habilita al Poder Ejecutivo a implementar un régimen de peajes en las rutas involucradas y a derivar la totalidad del tránsito pesado por el nuevo trazado. La Dirección Provincial de Vialidad quedará a cargo de la operación, incluida la administración del peaje.
Desde el gobierno se reiteró que los vehículos livianos patentados en Neuquén no pagarán peaje y que habrá tarifas diferenciales para los vehículos pesados de la provincia. También se prevén multas severas para quienes circulen con sobrepeso.
La obra apunta a conciliar el desarrollo industrial con la calidad de vida de los vecinos de Añelo y a ordenar el tránsito en el corredor que une la región Confluencia con Vaca Muerta, atravesado por un flujo creciente de camiones y maquinaria pesada.
Otras obras viales en marcha
El Ejecutivo provincial detalló además el estado de otras rutas estratégicas:
- Ruta Provincial 62: 6 km hacia el lago Lolog, con 15,34% de avance. Finalización prevista para agosto de 2026.
- Ruta Provincial 65: 34 km entre la RN 40 y Villa Traful, con 47,65% de avance. Culminación estimada en octubre de 2026.
- Ruta Provincial 23 (tramo Puesto Jara–Paraje Litrán): 22 km, con 51,30% de ejecución. Finalización en diciembre de 2026.
- Ruta Provincial 60: 12 km hasta el paso Mamuil Malal, con 24,44% de avance. Finalización prevista para febrero de 2027.
- Ruta Provincial 23 (tramo Pino Hachado–Paraje Litrán): 38 km, con 42,74% de avance. Abril de 2027.
- Ruta Provincial 43: 18 km entre Las Ovejas y el río Varvarco, con 7,72% de avance. Agosto de 2027.
- Ruta Provincial 63: 19 km hacia Villa Lago Meliquina, con 3,37% de avance. Septiembre de 2027.
- Ruta Provincial 46: 22 km entre Coloco y la RP 23, con 1,99% de avance. Septiembre de 2027.
- Ruta Provincial 11: 13 km hasta Moquehue, con 1,72% de avance. Septiembre de 2027.
- Ruta Provincial 23 (tramo Puente Rahue–Pilo Lil): 37 km, con 25,26% de ejecución. Diciembre de 2027.
El conjunto de estas obras apunta a fortalecer la conectividad productiva y turística de la provincia, con el bypass de Añelo como pieza central para ordenar el tránsito en el corazón de Vaca Muerta.