Defensa Civil alertó por tormentas y posible caída de granizo en distintos puntos de la provincia

Incluye a la comarca petrolera

La Dirección Provincial de Defensa Civil emitió una alerta ante la presencia de condiciones climáticas inestables en gran parte del territorio neuquino, con probabilidad de tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.

El director provincial del organismo, Carlos Cruz, informó que durante el martes ya se registraron episodios de granizo y precipitaciones de variada intensidad, acompañadas por vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora en zonas cercanas a Rincón de los Sauces y áreas petroleras.

Para este miércoles, explicó que la inestabilidad se concentra en el corredor de la Ruta 237, desde Villa El Chocón y Picún Leufú hasta Arroyito. Además, indicó que “toda la franja hacia Plaza Huincul y Cutral Co puede presentar inestabilidad con formación de tormentas aisladas”.

Cruz adelantó que a partir del jueves, y durante el viernes, sábado y domingo, se espera un marcado ascenso de la temperatura acompañado por mayores probabilidades de tormentas en amplios sectores de la provincia, incluyendo la zona Norte, Vaca Muerta, Confluencia, Comarca Petrolera, Zapala, Aluminé, Villa Pehuenia y Picún Leufú.

“El fenómeno de tormentas es mucho más fuerte que las lluvias convencionales. Son eventos esporádicos que pueden generar mucha caída de agua en poco tiempo, granizo y actividad eléctrica”, advirtió el funcionario, al tiempo que señaló que estas condiciones obligan a un monitoreo constante, especialmente por el riesgo de incendios.

Desde Defensa Civil se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico y de Vialidad Nacional y Provincial, extremar precauciones al circular, conducir vehículos en condiciones, respetar las velocidades permitidas y las indicaciones del personal vial y policial.

Asimismo, se recuerda que está terminantemente prohibido hacer fuego en lugares no habilitados, debiendo consultarse en cada municipio o al Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Las autoridades remarcan la importancia de la prevención ante un escenario climático que puede presentar eventos severos en cortos períodos de tiempo.