Cutral Co: Abren las inscripciones para estudiar abogacía y la tecnicatura en Agente Sanitario

Ya se pueden hacer las consultas e inscripciones en Tucumán N° 329 de Cutral Co.

Se encuentran disponibles las vacantes para nuevas propuestas académicas en Cutral Co. Así lo informó el municipio de Cutral Co, después de haber firmado los convenios respectivos el martes.

Es la carrera de grado de Abogacía que se dictará por la universidad privada Siglo 21. La otra es la tecnicatura universitaria en Agente Sanitario y Promoción de la Salud que estará a cargo de la Universidad Nacional del Comahue.

Para abogacía -que sserá bajo la modalidad híbrida- y para la tecnicatura en agente sanitario, se pueden hacer las consultas e inscripciones de manera presencial en Tucumán 329, donde funciona el Centro de Estudios Universitarios Cutral Co – CEUC-. El horario de atención establecido es de 8 a 13 horas.

El plazo para inscribirse finaliza el 15 de febrero, aunque el ingreso está sujeto a la disponibilidad de vacantes existentes para el caso de la tecnicatura de la Unco.