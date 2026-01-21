Concejales de Plaza Huincul harán una sesión extraordinaria

El único tema a tratar es el aporte para la construcción del centro oncológico.

En Plaza Huincul, las y los concejales se convocaron para este jueves 22, a una sesión extraordinaria.

El cuerpo de concejales están citados para las 12:30 y el orden del día tiene un único tema. Será el proyecto enviao por el Ejecutivo municipal para que sea autorizado a solicitar fondos no reintegrables que se destinarán al Centro de atención integral de oncología del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul.

El edificio que se plantea es para brindar atención a las y los pacientes que deben recibir atención oncológica y evitar así el viaje a Neuquén.