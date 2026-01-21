Buscan a dos perros extraviados en barrio Pampa

Se ofrece recompensa por información certera que permita recuperarlos.

Una familia de Cutral Co inició una búsqueda urgente para dar con el paradero de dos perritos que se escaparon durante la madrugada en el barrio Pampa, en la calle Tucumán, luego de que quedara abierto el portón de una vivienda.

Se trata de Sam, una hembra que responde a ese nombre y lleva un collar lila/rosa, y Roco, un macho cruza Dogo.

La familia solicita la colaboración de la comunidad para poder encontrarlos. En caso de verlos, piden retenerlos y comunicarse de inmediato a los siguientes números:

📞 299 409 3598

📞 299 608 3849

Se ofrece recompensa por información certera que permita recuperarlos.