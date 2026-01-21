Bomberos aclararon el origen del humo que se percibe en Plaza Huincul

El humo que se percibe en el aire en la ciudad no corresponde a ninguna emergencia local.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul llevaron tranquilidad a los vecinos al informar que el humo que se percibe en el aire en la ciudad no corresponde a ninguna emergencia local.

Según detallaron, esta situación se debe a los incendios forestales que continúan activos en la provincia de Chubut, a los que se suman focos ígneos en localidades linderas del país vecino, Chile. El fenómeno se hace visible en la región a partir del desplazamiento de masas de aire que trasladan partículas de humo a grandes distancias.

Las autoridades confirmaron que no se registran incendios ni situaciones de riesgo dentro de la jurisdicción de la comarca petrolera.