Avanza la ampliación de la planta de efluentes cloacales en Plaza Huincul

El próximo lunes 26 de enero de 2026 se realizará la licitación pública para la obra de extensión de la red cloacal en barrio Norte y su conexión al Colector Norte.

El intendente Claudio Larraza recorrió la planta de tratamiento de efluentes cloacales que comparten Plaza Huincul y Cutral Co, donde se ejecuta una obra de ampliación y modernización clave para el sistema sanitario de la Comarca Petrolera.

Durante la visita, el jefe comunal destacó el ritmo sostenido de los trabajos y el impacto que tendrá la intervención en la salud pública y el cuidado ambiental. La obra forma parte del Plan de Mejoramiento Integral del Tratamiento de Efluentes Cloacales impulsado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén junto a ambos municipios y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

“Estamos recorriendo una obra estratégica para el presente y el futuro de nuestra ciudad. La llegada de materiales específicos nos permite sostener un ritmo de trabajo que nos acerca a la finalización de esta etapa”, señaló Larraza.

El proyecto contempla la ampliación, optimización y readecuación de la planta ubicada en la zona de chacras de Plaza Huincul, con la construcción de nuevas estructuras y la incorporación de tecnología que aumentará la capacidad de tratamiento y garantizará el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. La inversión supera los 10 mil millones de pesos y está pensada para responder a las crecientes demandas de ambas localidades.

Desde el Ejecutivo municipal se subrayó que la articulación entre los gobiernos municipal y provincial resulta fundamental para concretar obras de infraestructura básica que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Extensión de la red cloacal al norte de la ciudad

En este marco, el próximo lunes 26 de enero de 2026 se realizará la licitación pública para la obra de extensión de la red cloacal en barrio Norte y su conexión al Colector Norte. El objetivo es garantizar el acceso a un servicio de saneamiento de calidad para todos los vecinos y vecinas del sector, como parte de la estrategia municipal de ampliar y fortalecer el sistema de cloacas domiciliarias en la ciudad.