Abren nuevas vacantes para la carrera de Contador Público en Cutral Co

Una propuesta formativa que se dicta en conjunto con la Universidad Blas Pascal

Cutral Co amplía su oferta académica universitaria con la apertura de nuevas vacantes para la carrera de Contador Público, una propuesta formativa que se dicta en conjunto con la Universidad Blas Pascal y que permite a los vecinos y vecinas estudiar una carrera de grado sin salir de la ciudad.

La formación está orientada al análisis, la gestión y el control contable, brindando herramientas clave para el desempeño profesional en ámbitos públicos y privados, y ampliando las oportunidades educativas en la comarca.

La carrera se dicta bajo la modalidad híbrida, que combina instancias presenciales con cursado virtual, facilitando el acceso a quienes trabajan o necesitan organizar sus tiempos de estudio.

Las inscripciones y consultas se realizan de manera presencial en el Centro de Estudios Universitarios de Cutral Co, ubicado en Tucumán 329, en el horario de 8 a 13 horas. El plazo para anotarse se extiende hasta el 15 de febrero.