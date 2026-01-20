Plaza Huincul: habrá jornada de reciclaje en el barrio 25 de Mayo

Los vecinos podrán acercarse a depositar distintos tipos de residuos

Plaza Huincul continúa con la campaña “Reducir, Reutilizar, Reciclar”, promoviendo la separación de residuos y el cuidado del medio ambiente en cada barrio de la ciudad.

En esta oportunidad, la actividad se realizará el próximo 21 de enero, de 10:00 a 13:00, en la plaza del barrio 25 de Mayo, donde los vecinos podrán acercarse a depositar distintos tipos de residuos: papel, cartón, pilas, baterías, plástico, vidrio, metales, RAEEs y aceite vegetal.

La iniciativa busca incentivar la participación de la comunidad en acciones que contribuyan a mantener los espacios públicos más limpios y generar hábitos sostenibles que beneficien al entorno y a las futuras generaciones.