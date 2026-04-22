La Peña Boquense gestiona el predio para su complejo deportivo y sede propia

Visitaron la municipalidad de Cutral Co para presentar su proyecto

Integrantes de la comisión directiva de la Peña Boquense mantuvieron una reunión de trabajo en la municipalidad de Cutral Co para avanzar en la planificación de su complejo deportivo y la construcción de una sede propia.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la municipalidad, Sandra Valdivia, bajo la gestión del intendente Ramón Rioseco.

Durante la jornada, los representantes de la institución y la funcionaria dialogaron sobre los pasos a seguir para la concreción del predio. Según informaron desde la organización, este espacio es necesario para el desarrollo de sus actividades habituales en la localidad.

La reunión permitió reafirmar el compromiso de trabajo conjunto entre la institución deportiva y el municipio. Desde la Peña Boquense expresaron su agradecimiento a las autoridades municipales por la predisposición para que la entidad continúe su crecimiento en la ciudad.

El proyecto tiene como objetivo establecer una base física definitiva para los socios de la institución en Cutral Co.