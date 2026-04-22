Bajada del Agrio recibirá la segunda fecha del Rally Neuquino 2026

Con 51 binomios inscriptos

La organización del Rally Neuquino ha publicado la nómina oficial de inscriptos para la segunda competencia del calendario 2026, la cual se llevará a cabo en la localidad de Bajada del Agrio.

El listado confirma la participación de diversos equipos que representarán a la comarca petrolera en diferentes categorías.

La ciudad de Cutral Co cuenta con una presencia numerosa distribuida en seis clases distintas:

Clase A1: Participan los binomios compuestos por Elias Inal y Jose Vazquez (Fiat 128) y por Facundo Lillo y Daiana Lillo (Ford Ka).

Participan los binomios compuestos por (Fiat 128) y por (Ford Ka). Clase A2: Se presenta el equipo de Patricio Elfi y Romina Castillo a bordo de un Fiat Regatta.

Se presenta el equipo de a bordo de un Fiat Regatta. Clase A6: La ciudad tiene dos duplas en esta categoría: Claudio Bustos con Debora Vazquez (Ford Ka Kinetic) y Orlando Wircaleo con Dario Gutierrez (Vw Gol Trend).

La ciudad tiene dos duplas en esta categoría: (Ford Ka Kinetic) y (Vw Gol Trend). Clase A7: Compite el binomio de Jeremias Tieri y Carlos Almeira con un Vw Polo Classic.

Compite el binomio de con un Vw Polo Classic. Clase N2: Participan Sergio Basile y Sebastian Sancho en un Ford Ka Viral.

Participan en un Ford Ka Viral. Clase N2L: Se inscribieron Miguel Huenulao y Salomé Fernandez con un Vw Voyage.

Se inscribieron con un Vw Voyage. Clase RC5: Representan a la localidad Lautaro Angeloni y Marcos Nuñez en un Ford Fiesta.

Por su parte, la localidad de Plaza Huincul tendrá presencia en la categoría N2:

Clase N2: El binomio integrado por Alejandro Avila y Ezequiel Rebolledo competirá con un Ford Ka Viral.

La competencia reúne a pilotos de toda la provincia y la región, consolidando la actividad del rally en la zona de Bajada del Agrio.