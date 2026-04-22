Cutral Co: controlaron un principio de incendio en una casa en construcción

Fue hoy alrededor de las 11: 30

El fuego se detectó en una obra en construcción de dos plantas situada en La Pampa y Misiones del barrio Cooperativa de Cutral Co.

Se indicó que el principio de incendio se dio en la planta alta de la casa en construcción donde se alojan personas en situación de calle, que aparentemente pernoctan en la noche. El sitio fue vandalizado en la planta baja por lo que subieron a la planta alta.

Las llamas tomaron colchones, ropas y otros elementos. Una dotación de bomberos voluntarios de Cutral Co trabajó en el lugar y lo controló rápidamente. La casa en construcción se encuentra al lado de la que hace años atrás se quemó por completo.

Además, al lugar llegó el personal de Protección Civil y efectivos de la Policía neuquina.