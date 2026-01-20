Picún Leufú: entregaron un cuatriciclo para reforzar la atención sanitaria en zonas rurales

El nuevo móvil facilitará el traslado de los agentes de salud, quienes podrán llegar con mayor rapidez y seguridad a los parajes más alejados

El puesto sanitario de Villa Unión, en la localidad de Picún Leufú, recibió un cuatriciclo que permitirá mejorar la atención en áreas rurales y de difícil acceso. La entrega se concretó el viernes 16 de enero y representa un avance para fortalecer la cobertura sanitaria en la región.

El nuevo móvil facilitará el traslado de los agentes de salud, quienes podrán llegar con mayor rapidez y seguridad a los parajes más alejados, garantizando una atención oportuna a las familias que residen en el área rural.

La gestión fue impulsada por la licenciada Claudia Flores, directora del hospital doctora Nancy Ferrari de Diby, en articulación con la Jefatura de la Región Sanitaria de la Comarca y Región del Limay y el Ministerio de Salud.