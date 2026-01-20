Neuquén refuerza la seguridad con la incorporación de 436 nuevos agentes

El personal incorporado será destinado a los Cuerpos de Seguridad, Penitenciario, Técnico, Bomberos y Personal Civil.

La provincia del Neuquén sumó 436 nuevos agentes a la Policía y a distintos cuerpos de seguridad, en el marco de una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad pública que incluye inversión en recursos humanos, equipamiento y modernización tecnológica.

La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. El personal incorporado será destinado a los Cuerpos de Seguridad, Penitenciario, Técnico, Bomberos y Personal Civil, tras completar satisfactoriamente los requisitos académicos, psicofísicos y legales en las escuelas policiales provinciales.

Según indicaron desde el gobierno, la incorporación busca fortalecer la presencia policial en todo el territorio provincial, mejorar la capacidad operativa y responder al crecimiento poblacional. La política de seguridad incluye además la compra de móviles policiales, motocicletas, chalecos, armamento y equipamiento para bomberos, así como el desarrollo de sistemas de videovigilancia, centros de monitoreo y comunicaciones digitales para la prevención del delito.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron también los avances en la jerarquización del personal, con mejoras en la formación, programas de becas para aspirantes, incorporación de profesionales técnicos y fortalecimiento de áreas clave de la fuerza.