Emiliano Molina, orgullo de Plaza Huincul, obtuvo el tercer puesto en Jesús María

El joven jinete fue recibido por vecinos y miembros de los bomberos de Plaza Huincul

Plaza Huincul fue escenario hoy de un cálido recibimiento a Emiliano Molina, representante local en la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, quien logró alcanzar el tercer lugar en su categoría.

El joven jinete fue recibido por vecinos y miembros de los bomberos de Plaza Huincul, quienes celebraron su destacado desempeño en uno de los eventos más importantes del país en materia de doma y folklore.

El logro de Molina refleja esfuerzo, dedicación y compromiso, posicionando nuevamente a Plaza Huincul en un escenario nacional y reafirmando la pasión de la localidad por las tradiciones argentinas.