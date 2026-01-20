Cutral Co: firman convenios educativos para ampliar la formación secundaria y universitaria

Buscan ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y trabajadores de la ciudad.

Cutral Co fue escenario de la firma de convenios educativos que buscan ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y trabajadores de la ciudad. El acto contó con la participación del intendente Ramón Rioseco, autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), del Instituto Superior Panamericano y representantes de la Cámara de Comercio local.

El Instituto Superior Panamericano presentó un Plan de Bachillerato para Adultos, destinado al personal municipal, con el objetivo de que quienes no completaron sus estudios secundarios puedan finalizar su educación y fortalecer sus oportunidades laborales. Silvia, directora de nivel medio del instituto, destacó que este tipo de articulaciones entre el sector público, productivo y educativo generan un impacto real en la comunidad.

Por su parte, la Universidad Nacional del Comahue anunció la expansión de sus carreras en la región, incluyendo la Tecnicatura Universitaria en Farmacia, así como carreras en Turismo, Informática y Recursos Naturales, que se dictarán en Cutral Co, Plaza Huincul y otras localidades cercanas. La secretaria académica de la universidad, Teresa Braicovich, subrayó la importancia de acercar la educación superior a distintas localidades y consolidar alianzas estratégicas para el desarrollo regional.

El intendente Ramón Rioseco destacó que “no hay desarrollo ni crecimiento sin educación” y subrayó que estudiar es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas. Señaló que cerca de 500 jóvenes y trabajadores de la ciudad se beneficiarán con estos nuevos programas educativos, fortaleciendo la preparación para el futuro y las oportunidades de empleo.